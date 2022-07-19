ВСУ ударили РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заметил, что удары были точечными — украинские боевики пытались отрезать часть города со стороны Алешек. Военный историк и директор Музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» заметил, что командование ВС РФ сделает из ситуации соответствующие выводы.

Далее — прямая речь собеседника.

Прорыв HIMARS

Сегодня был нанесен удар ракетами HIMARS по мосту в Херсоне. Удар преследовал целью непосредственно разрушение моста. Судя по тому, что повреждено в основном дорожное полотно, серьезных разрушений нет. Более того, учитывая, что мост автомобильно-пешеходный, возможность прохода пешеходов сохраняется, но для проезда транспорта мост можно будет использовать после ремонта.

Что касается непосредственно самих ракет HIMARS, насколько известно, часть из них перехватили. Некоторые прорвались. <…> Во-первых, зависит от системы ПВО — насколько она плотная. Если развернуто достаточное количество пусковых установок и боевых машин — комплексов — «Бук-М2» или М-3, «Панцирь-С», «Тор-М2», — то перехват можно обеспечить стопроцентный.

При ограниченном использовании средств ПВО часть ракет может прорваться, учитывая, например, что «Панцирь-С» одновременно сопровождает только четыре ракеты. То есть, пятая может пролететь и достичь цели, если мы используем одну боевую машину.

Первое: будут сделаны выводы по повышению группировки ПВО Юрий Кнутов военный историк.

Второе: президент России уже дал команду, которую озвучил министр обороны на совещании командования «Восток». Четко было сказано фактически начать охоту за пусковыми установками типа HIMARS либо самоходными артиллерийскими установками калибра 155 миллиметров — Panzerhaubitzen 2000, Caesar или М777. И таким образом предотвращать удары по мирным объектам, населению и социальной инфраструктуре.

Минимизировать угрозу

Думаю, задействуют дополнительные средства разведки, активизируют работу диверсионных групп по уничтожению данного оружия. Особенно это актуально для систем HIMARS, учитывая, что сегодня прозвучало заявление, будто бы на Украину поступили новые ракеты с дальностью стрельбы 300 километров.

В результате угроза будет уже не только Донецкой и Луганской народным республикам или Херсонской области. Угроза возникает и Крыму, и Черноморскому флоту, и определенной части территорий России, прилегающих к Украине.

Задача борьбы с тактическими ракетами будет возрастать и ложиться не только на войска ПВО, но и на средства поражения этих систем — «Искандер-М», дальнобойную российскую артиллерию, ВКС и истребителей-бомбардировщиков, оснащенных высокоточными ракетами «воздух-поверхность» и другие средства поражения, которые можно использовать для уничтожения подобного типа оружия.

Придется определять местонахождение складов с ракетами для РСЗО HIMARS, пути доставки и выводить их из строя. Действовать комплексно, чтобы практически минимизировать угрозу ударов со стороны новейших американских ракетных систем.