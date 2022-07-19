Басурин заявил, что Украина уже получила HIMARS большей дальности

Вооруженные силы Украины уже получили ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 300 километров. Обломки подобных снарядов находили и раньше, заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщил ТАСС.

«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он.

После объявления о поставке ракет с поражением до 70 километров на территории ДНР находили обломки от снарядов 110-120 километров, а значит, и теперь их могли поставить заранее, отметил Басурин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал журналистам, что ВСУ получат новые ракеты для РСЗО HIMARS большей дальности. Эти снаряды они потребовали от США, сообщили «Известия».