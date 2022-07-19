Басурин заявил, что Украина уже получила HIMARS большей дальности
Басурин объявил, что ВСУ уже получили HIMARS дальностью 300 км
Вооруженные силы Украины уже получили ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 300 километров. Обломки подобных снарядов находили и раньше, заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщил ТАСС.
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он.
После объявления о поставке ракет с поражением до 70 километров на территории ДНР находили обломки от снарядов 110-120 километров, а значит, и теперь их могли поставить заранее, отметил Басурин.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал журналистам, что ВСУ получат новые ракеты для РСЗО HIMARS большей дальности. Эти снаряды они потребовали от США, сообщили «Известия».