Спецоперация 03 июня 2023, 06:05 Участник СВО притворился мертвым, чтобы обхитрить украинских боевиков Ura.ru: участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым и обхитрил боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Секрет успешного выполнения задач в зоне спецоперации состоит не только в боевой отваге, но и в хитрости. Об этом сообщил участник СВО из Екатеринбурга Даниил в беседе с изданием Ura.ru.

По его словам, благодаря воинской службе можно раскрыть в себе новые черты, о которых сложно узнать в повседневной жизни. С ним это произошло во время обстрела со стороны украинских боевиков. В тот день ВСУ скидывали гранаты из специального дрона. Один из снарядов взорвался рядом с Даниилом и ему нужно было спасаться.

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«И тогда в мою голову пришла на тот момент гениальная идея — я притворился мертвым. Затаил дыхание и замер. Дрон полетал еще минут пять и оставил позицию. А я добежал до своих и выдал им важную информацию. И себе жизнь спас, и роте информацию добыл», — сказал военный.

Боец объяснил, что военные не всегда руководствуются героизмом. Однажды Даниил мог начать обстрел дрона, но решил прикинуть ситуацию. В тот момент солдат находился в невыгодной позиции, поэтому вряд ли бы попал в цель. В результате израсходовал бы пули и раскрыл свое местоположение, поэтому тогда поступил по-другому.

«Героизм должен быть оправдан ситуацией. Иногда лучше проявить смекалку и хитрость, чем неоправданно рисковать собой и своими товарищами», — сообщил Даниил.

Ранее бойцы ВС РФ, которые отразили атаку ВСУ в Белгородской области, получили боевые награды.