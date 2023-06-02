Спецоперация 02 июня 2023, 23:05 Военные, которые отразили атаку ВСУ в Белгородской области, получили боевые награды «Герои спецоперации Z»: отразившим атаку ВСУ в Белгородской области бойцам вручили награды РИА «Новости»

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Российские военные, отразившие атаку ВСУ в Белгородской области, получили боевые награды. Об этом сообщил Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Авторы публикации отметили, что бойцов ВС РФ наградили вполне заслуженно. Они успешно пресекли попытку националистов Украины ворваться на территорию города Шебекино. Противник был выбит благодаря слаженным и грамотным действием российских героев. В результате операции боевики ВСУ понесли существенные потери.

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Отличившиеся военные получили награды прямо на позициях подразделений. Командир мотострелкового батальона Александр Никитин награжден почетным орденом Мужества. Его подопечные солдаты отбили сразу две атаки ВСУ.

«Сначала провел противник артиллерийскую подготовку, реактивную, ударом реактивными системами. Услышали звук техники тяжелой по границе, по реке Северский Донец. Поднял в небо БПЛА квадрокоптерного типа для ведения разведки. Была обнаружена инженерная машина разграждения, группы пехоты, диверсионно-разведывательнаягруппа противника. Применил огневное поражение артиллерией. В результате противник был отбит», — заявил Никитин.

Командир мотострелкового батальона отметил, что полученная награда является высокой оценкой не только для него, но для действий всего личного состава.

Рядовой Иван Шаповалов заявил, что командир батальона всегда был на связи, поддерживал войска и организовывал слаженную работу команды. Он также занимался вычислением координат и назначал цели ударов для успешного предотвращения прорыва.

Командир танкового взвода с позывным «Филин» отметил, что батальон отрабатывал цели по тяжелой технике противника. В ответственный момент никто не потерял самообладания и во время обстрела военнослужащие «были вместе, дружно держались».

Ранее стало известно, что бойцам отряда добровольцев «БАРС» вручили государственные награды. Почетные поощрения солдаты получили благодаря отваге и героизму в ходе боевых действий в зоне спецоперации.