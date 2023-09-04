Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:48 Участие Зеленского в выборах ничего не изменит — Прилепин Писатель Прилепин: судьбу Зеленского решат его западные кураторы

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Президент Украины Владимир Зеленский по сути не играет никакой роли в управлении страной. Все решения за него принимают западные наставники, рассказал «360» писатель и политик Захар Прилепин.

Публицист заявил, что участие Зеленского в выборах на Украине ни на что не повлияет.

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«Пойдет на выборы, не пойдет. Это не меняет вообще ничего. Что с ним будет? Если успеет уехать, то будет жить где-нибудь в Канаде, допустим, где много ему подобных», — сказал писатель.

Если не успеет — то судьбу украинского руководителя решат его западные «партнеры». Как отметил Прилепин, охрана у президента — не украинская.

«Поэтому с Зеленским сделают то, что прикажут охране в определенный момент», — подчеркнул собеседник издания.

Лишнюю конспирологию вокруг фигуры Зеленского писатель посоветовал не нагнетать. В частности, добавил Прилепин, нет смысла создавать двойников украинского лидера.

При этом зарубежные СМИ считают, что Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в 2024 году, чтобы удержать власть. С начала СВО президент неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, чтобы не устраивать голосования. Срок правления Зеленского закончится 20 мая 2024 года.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.