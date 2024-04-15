Мир 15 апреля 2024, 22:59 «Ровно через неделю». Во Франции призвали прекратить военную помощь Украине Французский политик Филиппо призвал прекратить военную помощь Украине РИА «Новости»

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Финансовую и военную поддержку Украины следует немедленно прекратить. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Ровно через неделю Франция через ЕС выпишет новый ежемесячный чек на 300 миллионов евро для Зеленского и Украины! <…> Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже!» — сказал он.

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Политик призвал обратить внимание на внутренние проблемы. По его мнению, западные страны помогают Украине, пока больницы разваливаются, пациенты умирают в учреждениях, потому что за ними не ухаживают. Простых французов заставляют чувствовать вину в государственных расходах.

Ранее Филиппо заявил, что украинский глава Владимир Зеленский дошел до тяжелого состояния. По словам политика, для президента страны «все кончено». Также растет напряженность на Ближнем Востоке. Это перенесет внимание НАТО с украинского конфликта.