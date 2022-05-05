Турчак и Кириенко посетили Мариуполь

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетили Мариуполь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, поездка российских политиков оказалась очень насыщенной, они посетили много мест.

«В Мариуполе — завод имени Ильича, морской порт, центр помощи „Единой России“, открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское», — написал Пушилин.

Он также добавил, что везде у политиков происходило общение с людьми, желавшими «видеть подтверждение» того, что «Россия вернулась навсегда».

Сергей Кириенко, в частности, принял участие в открытии памятника бабушке с советским флагом в центре Мариуполя.

«Знамя Победы стало символом борьбы с фашизмом и с нацизмом, потому что для России это, если хотите, такая задача, миссия страны — обеспечить мир, свободный от нацизма. И для каждой российской семьи это многое значит», — отметил Кириенко.

Ранее сообщалось, что стало известно, как живет знаменитая бабушка, встретившая ВСУ со Знаменем Победы