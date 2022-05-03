Бабушку, встретившую ВСУ со Знаменем Победы, нашли

Новое видео со знаменитой бабушкой, которая вышла к ВСУ со Знаменем Победы, опубликовал Telegram-канал «Тройка». Как оказалось, женщину зовут Анна, она живет вместе с мужем в Двуреченском районе Харьковской области.

Соседи Анны и ее супруга уже покинули деревню, но пожилая пара осталась — они с трудом передвигаются. Судя по видео, бойцы ВСУ предложили пенсионерам эвакуироваться — правда, не в Россию, граница с которой расположена всего в 12 километрах оттуда, а в Харьков, на подконтрольную Украине территорию.

«Сейчас позвоним, может, эвакуируют вас», — произнес один из военных.

Однако бабушка и ее супруг отказались, решили остаться дома со своими собаками и котами. Кстати, выяснилось, что до этого пенсионерам никто не объяснял, как эвакуироваться.

В СМИ отметили, что на кадрах возле дома пары находятся противотанковые ежи — это может свидетельствовать о том, что украинцы готовы принять бой именно здесь, рядом с местными жителями. Провокация «может закончиться трагедией, в которой снова обвинят Россию», написал РЕН ТВ.

«Бабушка с красным знаменем» прославилась в апреле, когда по ошибке вышла к украинским военным с советским флагом. Те предложили ей гуманитарную помощь, но вырвали флаг и стали топтать. Женщина вернула продукты и заявила, что за этот флаг воевали ее родители. История быстро распространилась в соцсетях. После этого смелой бабушке стали посвящать стихи, граффити и другие изображения в разных городах.