Центры выдачи российских паспортов откроют в Запорожье

Жители Запорожской области смогут получить российское гражданство. Центры выдачи паспортов откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах, заявил замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.

«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры», — сказал Селиванов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он отметил, что местным жителям не придется ездить в Мелитополь для подачи заявления. Российский паспорт можно будет получить по месту жительства.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что до освобождения Запорожья временной столицей региона будет Мелитополь. Пока Запорожье находится под контролем украинских властей. Приазовская часть Запорожской области и Херсонская область полностью перешли под контроль российских войск. Эти территории освободили от украинских националистов и бойцов ВСУ.