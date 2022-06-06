Мелитополь назвали временной столицей Запорожской области

Мелитополь фактически стал временной столицей освобожденной части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Рогов пояснил, что Мелитополь является крупнейшим городом, плюс он расположен между морскими воротами Запорожья — Бердянском и Энергодаром, который является главным энергетическим центром региона. Там находится Запорожская атомная электростанция.

Город Запорожье пока находится под контролем властей Украины. Херсонская область и приазовская часть Запорожской области полностью перешли под контроль ВС РФ.

В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской и Запорожской областях начал действовать упрощенный порядок выдачи российских паспортов.