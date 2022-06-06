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    06 июня 2022, 09:44

    Мелитополь назвали временной столицей Запорожской области

    Власти Запорожской области назвали Мелитополь временной столицей региона

    Александр Иванов

    Мелитополь фактически стал временной столицей освобожденной части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

    «До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

    Рогов пояснил, что Мелитополь является крупнейшим городом, плюс он расположен между морскими воротами Запорожья — Бердянском и Энергодаром, который является главным энергетическим центром региона. Там находится Запорожская атомная электростанция.

    Город Запорожье пока находится под контролем властей Украины. Херсонская область и приазовская часть Запорожской области полностью перешли под контроль ВС РФ.

    В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской и Запорожской областях начал действовать упрощенный порядок выдачи российских паспортов.