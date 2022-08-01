Центральная районная больница Ясиноватой попала под огонь ВСУ
Власти Ясиноватой сообщили об обстреле Центральной районной больницы со стороны ВСУ
Украинские военные открыли огонь по территории Ясиноватской центральной районной больницы. По данным главы городской администрации Дмитрия Шевченко, ВСУ вели обстрел из реактивной системы залпового огня «Ураган».
В своем Telegram Шевченко опубликовал фото и видео с последствиями обстрела. На кадрах можно видеть крупную воронку в земле от попадания снаряда.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские военные атаковали Ясиноватую с позиций в Авдеевке. В общей сложности они выпустили по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра. Информация о разрушениях уточняется.
В минувшую субботу, 30 июля, ВСУ также обстреляли Ясиноватую из тяжелого вооружения. Огонь был открыт со стороны Авдеевки. В тот же день под ударом украинской армии оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.