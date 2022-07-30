Представительство ДНР в СЦКК сообщило об утренних обстрелах Ясиноватой и Донецка со стороны ВСУ

ВСУ выпустили суммарно 15 снарядов из тяжелой артиллерии по Ясиноватой и Донецку утром 30 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 07:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра», — сообщили сотрудники ведомства.

Также они заявили, что в эту же минуту, 07:30 по местному времени (совпадает с московским) украинская армия открыла огонь по Донецку. В столице республики зафиксировали прилет 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Они попали по Петровскому району города. Украинская армия вела огонь из Новомихайловки.

Позднее стало известно, что спустя 20 минут, в 07:50, ВСУ обстреляли два других района города — Киевский и Куйбышевский. По ним суммарно зафиксировали прилет 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрел вели со стороны населенного пункта Первомайское. Об этом также сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.