Спецоперация 22 мая 2023, 21:44 Названы следующие цели ВС России после Артемовска Военный эксперт Баранец: следующими целями ВС России в СВО станут Марьинка и Авдеевка РИА «Новости»

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После взятия под контроль Артемовска, следующими целями для российских военных станут Марьинка и Авдеевка. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Свое мнение он высказал в эфире «Радио 1».

Сейчас, как отметил Баранец, российские силы наносят удары в глубину боевых позиций ВСУ, в том числе по Запорожью и Харькову.

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«У нас еще очень много работы. Это и Авдеевка, и Марьинка», — сказал Баранец.

Он объяснил, что после того, как ВС России полностью прорвут второй эшелон стратегической силы противника, у российских военных «откроется чистое поле, где уже в бинокли наши командиры будут видеть два крупных опорных пункта — Славянск и Краматорск».

Эти два города, предположил Баранец, как и Артемовск, украинские солдаты превратят в крепости, поскольку там сосредоточено большое количество промышленных предприятий, которые можно использовать для обороны.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. По его словам, бои за установление контроля над городом длились 224 дня. Немецкий военный эксперт Юлиан Репке подтвердил переход города под контроль российских сил. Он заявил, что ВС России контролируют до 100% Артемовска.