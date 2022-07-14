14 июля 2022, 17:22
«Целенаправленное уничтожение». Глава ДНР Пушилин — об ударе ВСУ по Донецку
Пушилин назвал удар ВСУ по автостанции в Донецке целенаправленным уничтожением мирного населения
Украинские военные атаковали автостанцию в Донецке, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Не менее двух человек погибли, сообщил ТАСС.
Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. На месте работают экстренные службы. От ударной волны в близлежащих зданиях вылетели стекла.
Никакой военной целесообразности совершать обстрелы автостанции не было, то есть это опять целенаправленное уничтожение гражданского населения и гражданских объектов
Денис Пушилин
глава ДНР.
Во время обстрела со стороны Украины в Донецке побывала корреспондент «360». Один из снарядов ВСУ угодил в здание автошколы. Сотрудница заведения Любовь Мартыненко рассказала, что прозвучало минимум два взрыва. Сотрудники и посетители школы покинули здание и спрятались в подвале.