Украинские военные атаковали автостанцию в Донецке, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Не менее двух человек погибли, сообщил ТАСС.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. На месте работают экстренные службы. От ударной волны в близлежащих зданиях вылетели стекла.

Никакой военной целесообразности совершать обстрелы автостанции не было, то есть это опять целенаправленное уничтожение гражданского населения и гражданских объектов Денис Пушилин глава ДНР.

Во время обстрела со стороны Украины в Донецке побывала корреспондент «360». Один из снарядов ВСУ угодил в здание автошколы. Сотрудница заведения Любовь Мартыненко рассказала, что прозвучало минимум два взрыва. Сотрудники и посетители школы покинули здание и спрятались в подвале.