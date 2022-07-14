Снаряд ВСУ попал в здание автошколы на улице Первомайской в Ворошиловском районе Донецка, рассказала корреспондент «360» с места событий. Она сообщила о двух погибших.

«Резкий взрыв, вышли и посетители, и мы, сотрудники. Выскочили — второй удар, посыпались стекла. Мы в подвал спустились», — описала пережитый ужас сотрудница школы Любовь Мартыненко.

Она призналась, что впервые оказалась под обстрелом и, конечно, испугалась. По ее словам, в автошколе «есть раненые осколками».

«Я был один [в момент удара]. После взрыва постоял за углом, подождал — может, еще прилетит», — поделился другой очевидец.

ВСУ начали обстреливать Ворошиловский район в 15:05. По центру Донецка выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Один из снарядов прилетел на автостанцию «Центр», осколками посекло маршрутное такси. По данным главы ДНР Денис Пушилина, погибли водитель маршрутки и девушка, ехавшая домой. Раненых, по предварительным сведениям, трое. Никаких военных объектов рядом нет.