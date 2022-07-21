Вышиванки с дронами Bayraktar начнут продавать на Украине

Украинцам начнут продавать вышиванки с турецкими ударными беспилотниками Bayraktar. Об этом сообщила Верховная рада, назвав дроны своеобразным оберегом жителей страны.

«Теперь Bayraktar есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. Bayraktar тоже стал своеобразным оберегом для украинского народа», — написала Верховная рада в своем Telegram-канале.

Как заявили в парламенте страны, вышиванки с изображением беспилотников в скором времени поступят в свободную продажу. ВСУ будут переводить 15% от полученных за рубахи денег.

Первые две вышиванки передали гендиректору турецкого производителя беспилотников Baykar Makina Халуку Байрактару и техническому директору компании Сельджуку Байрактару. Подарок им вручил посол Украины в Турции Василий Бондарь.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что оборонное ведомство страны продолжает заниматься проектом строительства завода по производству Bayraktar. В этом министерству помогают турецкие коллеги.