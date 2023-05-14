Спецоперация 14 мая 2023, 04:44 «Царские волки» уничтожили опорный пункт ВСУ из мини-РСЗО «Маруся» Рогозин: группа «Царских волков» уничтожила опорный пункт ВСУ из мини-версии РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Начальник научно-технического центра «Царских волков» Дмитрий Рогозин сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ из мини-версии РСЗО «Град». Пункт находился на Запорожском направлении, сообщило РИА «Новости».

Рогозин рассказал, что его группой в полевых условиях была сконструирована мини-пусковая установка для снарядов «Града». Ее можно переносить на руках или устанавливать на пикап.

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«Получился своеобразный „обрез“ РСЗО на четыре снаряда. Мини-РСЗО получила название „Маруся“», — рассказал Рогозин.

«Марусю» уже испытали на передовой, когда с помощью БПЛА нашли замаскированный опорный пункт на Запорожском направлении, а после выстрелили в него четырьмя снарядами. Поражение противника подтвердилось с помощью беспилотника.

По словам Рогозина, установка обеспечивает точное поражение целей. Ее дистанция достигает до 11 километров. «Марусю» можно использовать для стрельбы по противнику прямой наводкой. А для наведения используются стандартные артиллерийские приборы.

Ранее артиллеристы Южной группировки войск ударили по пункту временной дислокации запрещенного в России нацбатальона «Азов»* на Александро-Калиновском оперативном направлении, уничтожив четыре единицы автомобильной техники.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.