Спецоперация 13 мая 2023, 11:12 Артиллерия Южной группировки поразила пункт дислокации «Азова» Минобороны: артиллеристы Южной группировки ударили по пункту дислокации «Азова» РИА «Новости»

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Артиллеристы Южной группировки войск ударили по пункту временной дислокации запрещенного в России нацбатальона «Азов»* на Александро-Калиновском оперативном направлении, уничтожив четыре единицы автомобильной техники. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки.

Артиллеристы также выполнили огневые налеты по четырем местам скопления живой силы и двум опорным пунктам в районе Часова Яра.

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Начальник пресс-центра обратил внимание на удар по скоплению живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу боеприпасов противника.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника», — уточнил он.

На Марьинском направлении подразделение радиационной, химической и биологической защиты выстрелами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразило четыре взводных опорных пункта противника.

В районе населенного пункта Победа ВС России уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30. А барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили 155-миллиметровую американскую гаубицу М-777.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.