19 апреля 2024, 10:26
Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
Сальдо: на Херсонском направлении сдались в плен 3 бойца ВСУ, переплывшие Днепр
Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Бойцы ВСУ переплыли Днепр ранним утром 17 апреля. По его словам, это была спланированная сдача в плен.
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«О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно», — подчеркнул Сальдо.
Он заверил, что украинские бойцы выживут и после победы России в специальной военной операции спокойно вернутся к своим семьям. Сальдо также обратился к другим солдатам ВСУ. Глава Херсонской области заверил, что им «незачем умирать за олигархическую клику» президента республики Владимира Зеленского.
Еще один боец ВСУ сдался в плен из-за российского дрона. Украинец Евгений Погребняк рассказал, что беспилотник сбросил записку с призывом сложить оружие.
Военные
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
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