Спецоперация 19 апреля 2024, 10:26 Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен Сальдо: на Херсонском направлении сдались в плен 3 бойца ВСУ, переплывшие Днепр РИА «Новости»

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Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Бойцы ВСУ переплыли Днепр ранним утром 17 апреля. По его словам, это была спланированная сдача в плен.

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«О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно», — подчеркнул Сальдо.

Он заверил, что украинские бойцы выживут и после победы России в специальной военной операции спокойно вернутся к своим семьям. Сальдо также обратился к другим солдатам ВСУ. Глава Херсонской области заверил, что им «незачем умирать за олигархическую клику» президента республики Владимира Зеленского.

Еще один боец ВСУ сдался в плен из-за российского дрона. Украинец Евгений Погребняк рассказал, что беспилотник сбросил записку с призывом сложить оружие.