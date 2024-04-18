Спецоперация 18 апреля 2024, 09:31 Российский дрон «заставил» бойца ВСУ сдаться Украинец Погребняк сдался в плен после прочтения записки, скинутой с дрона РИА «Новости»

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Украинский военнослужащий Евгений Погребняк сдался в плен после того, как прочитал записку, скинутую российским дроном. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: „Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит“», — рассказал пленный.

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Он пояснил, что после этого пошел сдаваться. Полученное от украинского командования задание боец назвал «верной смертью». Он пояснил, что его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в Донецкой Народной Республике. Там, по его словам, постоянно идут обстрелы.

Погребняк отметил, что в плену к нему хорошо отнеслись. Ему дали попить и поесть. Он поблагодарил российских военных за такое отношение.

Мужчина добавил, что в рядах ВСУ мало кто хочет сражаться. Он призвал сослуживцев сдаваться.

В плен попал еще один боец ВСУ Владимир Стельмашек. Мужчина рассказал о нехватке живой силы в украинской армии. Также он призвал сограждан избегать мобилизации.