Российские военные с начала спецоперации уничтожили 821 украинский беспилотник и 3013 танков и других боевых бронированных машин, заявили в Минобороны РФ. Только за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 13 БПЛА.

Беспилотники уничтожили вблизи населенных пунктов Великие Проходы и Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновки, Авдеевки и Доли в ДНР, в районе Окнино и Фабричного в ЛНР, неподалеку от Глубокого в Черниговской области, близ Барвинка и Владимировки в Днепропетровской области. В районе острова Змеиный был сбит очередной беспилотник Bayraktar TB2.

С начала спецоперации ВСУ лишились также 164 самолетов и 125 вертолетов, 303 зенитно-ракетных комплексов, 364 установок реактивных систем залпового огня.