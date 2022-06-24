«Три комнаты на 12 человек». Как живут бойцы на мини-базе в Запорожской области

Российские военные, принимающие участие в спецоперации, показали свою мини-базу в Запорожской области. О том, как они живут в небольшом доме, куда возвращаются после выполнения задач, рассказал один из бойцов в беседе с «360».

В доме, где располагается их база, живут 12 человек. Мужчины спят прямо на полу. Несмотря на такие спартанские условия, они пытаются находить плюсы — зато есть крыша над головой.

«Это частный дом, местные дали добро, лояльно настроены. Мы им тоже всячески стараемся помогать. Жильцы сейчас находятся в другом доме. Здесь у нас мини-штаб. Люди приходят, отдыхают после смены, после выполнения задач», — пояснил один из военнослужащих.

В здании есть три комнаты, кухня, где можно приготовить пищу. Боец отметил, что им привозят гуманитарную помощь, но местные жители тоже помогают — приносят иногда молоко, яйца, мясо. На кухне нет газа, поэтому для приготовления еды военные пользуются газовыми баллонами.