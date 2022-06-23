Работу наблюдательного пункта бойцов ДНР в Запорожье сняли на видео

Передвижение группировок украинских военных в Запорожской области отслеживают в том числе с помощью специальных замаскированных наблюдательных пунктов. Бойцы, которые работают в таких точках, передают данные о выявленном противнике, рассказал «360» командир группы Николай.

«На позиции главная задача у нас — наблюдение. Наблюдаем за противником, ведется обнаружение его, передвижений их групп, техники. И передаем координаты, чтобы их [ликвидировали]. Противника достаточно. Много артиллерийских обстрелов. Мелкие их группы пытаются уничтожать нашу технику. Но мы вычислили, откуда примерно может вестись огонь», — сообщил он.

Николай отдельно поблагодарил всех, кто передает гуманитарную помощь в Донбасс, груз передают и мирным жителям, и на передовую. С апреля в регион регулярно прибывают фуры из Подмосковья с помощью, собранной в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Еще один боец показал, как дистанционно происходит подрыв мин, установленных на пути, где может пройти противник.

«В случае подхода противника к нашим позициям, на подступах мы их подрываем, не даем дальше пройти. К [этому устройству присоединяется] четыре мины, вот переключатель: первая линия, вторая, третья, четвертая. И нажимаем на определенную и подрываем. Сама мина находится на позиции там, где противник может пойти. Линии мы на машинку выводим и переключаем, [в зависимости от того,] откуда противник идет», — заключил военный.