Военный из ДНР встретился с отцом спустя три года разлуки

Боец Народной милиции ДНР увидел отца после трех лет разлуки. Семья мужчины находилась на подконтрольной Украине территории и теперь воссоединилась.

Кадры встречи опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация». Пожилой отец бойца не смог сдержать слез.

«Не виделись года три», — сказал военный по имени Сергей.

В родном селе Рубцы Краснолиманского района мужчина не был восемь лет. Проехать было нельзя — украинские войска блокировали территорию.

Жительница Мариуполя покинула город с двумя сыновьями и дочерью. Ее муж, старшая дочь и еще три сына пропали без вести после обстрела.