Обстрел Мариуполя разделил семью с 7 детьми. Мама до сих пор не знает о судьбе четверых из них

Сейчас Мариуполь уже полностью освобожден, там начинает налаживаться жизнь, люди больше не прячутся в подвалах. Кто-то эвакуировался, кто-то смог временно выехать сам. Одна из эвакуированных жителей — многодетная мать Татьяна. Она смогла уехать из города с двумя сыновьями и дочерью. Ее муж и еще четверо детей пропали без вести после обстрела.

Сейчас Татьяна с тремя детьми находится в одной из больниц Донецка. Когда сюда доставили очередную партию гуманитарной помощи из Московской области женщина познакомилась с корреспондентом «360» и рассказала историю своей семьи. О нахождении своего мужа и четверых детей она ничего не знает. Женщина надеется, что ее близкие все-таки живы и семья сможет воссоединиться.

Последний день в Мариуполе

В большой семье Татьяны семеро детей. Они жили в одной из квартир в доме на улице Троицкая. Младший сын Дима родился 24 февраля, сейчас ему уже три месяца. Мама ребят рассказала, что ей с новорожденным младенцем и четырехлетнем сыном Вадиком из-за обстрелов приходилось спать в кладовке. В их квартире на девятом этаже выбило все стекла. Кладовая в таких условиях казалась более безопасным местом. Там было теплее. Отец с остальными детьми спал в коридоре.

У нас прилетел снаряд в четыре утра горящий, темно было, ничего не видно, они кричали адским криком

После этого выбраться из квартиры было очень сложно — ступеньки обвалились почти до шестого этажа, было совсем ничего не видно. Диму и Вадика она смогла отнести на кухню. Потом мать пыталась вытянуть из-под завалов других детей.

«У старшей дочки кровь из носа шла, слышно было хрипы, сын еще один, он в первый класс ходил, был без сознания. [Еще двое] кричали: мама, помоги, спаси нас! И мужа я туда, на кухню тянула. Когда я звала на помощь, люди во дворе не знали, что делать. Потом кто-то из мужчин смог на крышу вылезти, сказал подавать детей, чтобы поднимать их на веревке с карабином. Новорожденного — вперед, потом Вадика. Потом они говорили еще подавать, но я потеряла сознание», — поделилась она.

Татьяна добавила, что не помнит, как достали из разрушенной квартиры ее и девятилетнюю дочку Ярославу. Очнулась уже в машине скорой помощи. Сейчас они втроем все еще лежат в больнице.

О том, что происходит с ее старшей 14-летней дочкой и еще тремя сыновьями, Татьяна не знает. Мальчикам — 12, 8 и 5 лет. Мужа зовут Евгений, ему 41 год.

Помочь найти родных

Татьяна верит, что ее муж и другие дети живы, хотя, может быть и так, что они остались под завалами дома в родном городе. Волонтерская миссия и «360» сделают все возможное, чтобы узнать, где сейчас близкие Татьяны.

Ранее проект «Доброе дело», в рамках которого продолжают собирать и отправлять из Московской области в Донбасс продукты и лекарства, уже помог одной семье из Мариуполя найти своего сына. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал руководитель штаба Общественной палаты Подмосковья Александр Тарарев по видеосвязи из Донецка.

«Мы занимаемся по возможности в тех районах, в которых находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. В Мариуполе нашли семью Никиты С.» — сообщил Тарарев.

Никита хочет получить гражданство РФ и вступить в сборную по водному поло. Для этого нужно было оформить документы, все удалось быстро сделать, благодаря чему, мальчик сможет идти к своей мечте. Как только это станет возможно, Никита навестит родных, у него есть младшая сестра, которая очень по нему скучает.