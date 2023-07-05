Спецоперация 05 июля 2023, 12:47 Третья волна контрнаступления ВСУ началась — советник Пушилина Советник врио главы ДНР Кимаковский: Украина начала третью волну контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины уже в третий раз с начала июня пошли в контрнаступление. Сейчас эта попытка связана с приближающимся саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все — от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике», — сказал Кимаковский.

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По его словам, отвлекающие удары ведутся на Луганском направлении, а под Авдеевкой ВСУ «ведут бои по улучшению своего положения». Украинские силы начали свое контрнаступление 4 июня на Артемовском, Запорожском Южно-Донецком направлениях. Основные силы они сконцентрировали для атаки Запорожского участка.

Накануне Вооруженные силы Украины провели ожесточенную атаку на Донецк и Макеевку. По последним данным, три человека погибли, более 40 пострадали.

Саммит НАТО пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе. Киевский режим надеется, что там поднимут вопрос о возможности вступления Украины в блок.