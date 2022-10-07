Почти треть членов Организации американских государств не поддержала резолюцию против России | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 06:26 Поделиться Telegram

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Viber Почти треть членов Организации американских государств не поддержала резолюцию против России Аргентина, Мексика и другие члены ОАГ не поддержали резолюцию против России на Украине

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Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять против 24-х членов Организации американских государства (ОАГ). В их числе Мексика, Аргентина и Никарагуа, сообщил ТАСС.

Генеральная ассамблея ОАГ прошла 6 октября в Перу. Проект резолюции зачитал министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Он предложил членам организации поддержать Украину, обратиться к правительству России с требованием прекратить спецоперацию и начать переговоры. Кроме того, в резолюции указано, что члены ОАГ не признают результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

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Представители Аргентины, Бразилии, Боливии, Доминики, Гондураса, Никарагуа, Мексики, Сальвадора, Сент-Винсент и Гренадины отказались ставить подписи. Резолюцию ОАГ поддержали оставшиеся 24 государства, в том числе Уругвай, Канада, Ямайка, Доминикана, США, Эквадор, Колумбия, Чили, Тринидад, Гватемала и другие.

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Страны Латинской Америки ранее не поддержали антироссийские санкции и, несмотря на давление США, расширили торговое сотрудничество с Россией. Колумнист Junge Welt Фредерик Шнаттерер объяснил это тем, что западные страны показали себя как ненадежных партнеров, на которых нельзя положиться.

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