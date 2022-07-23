Страны Латинской Америки отвернулись от США из-за развязанной санкционной политики против России. Такую точку зрения выразил колумнист издания Junge Welt Фредерик Шнаттерер.

«На партнеров с Запада нельзя полагаться, это продемонстрировали антироссийские санкции. Властям США нет никакого дела до поставок продовольствия в Латинскую Америку, поэтому их слова о правах человека и якобы демократии ничего не значат», — написал он.

Шнаттерер заявил, что в этой ситуации нет ничего удивительного, что попытки США склонить Латинскую Америку на свою сторону против России провалились.

«Аргентина и Бразилия еще больше расширили торговое партнерство с Россией, несмотря на объявленные санкции. Следующим шагом может стать вступление Аргентины в состав БРИКС, что еще больше ослабит Запад», — заключил Шнаттерер.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что западные страны не сумеют ввести против России всеобъемлющие санкции и заблокировать российский экспорт.