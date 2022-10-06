Спецоперация 06 октября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР Посол ЛНР Мирошник: территория Кременной полностью освобождена РИА «Новости»

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Вся территория Кременной в ЛНР сейчас находится под контролем Союзных сил. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Вся территория района [Кременной] нашими войсками контролируется и защищается», — написал он в своем Telegram.

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Он отметил, что в районе Кременной сейчас делают укрепления и формируют линию обороны. Артиллерия союзных сил, которая расположена рядом с городом, ударяет по скоплениям подразделений Вооруженных сил Украины. .

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По его словам, украинские военные стянули в район Торского и Северска до 10 тысяч человек, в том числе там находятся и наемники.

ЛНР по итогам референдума вошла в состав России. Соответствующий договор глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и президент РФ Владимир Путин подписали 30 сентября в Кремле.

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