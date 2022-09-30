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«Воля миллионов людей». Путин — о вхождении новых регионов в состав РФ

Президент Путин назвал принятие новых регионов в состав РФ правом миллионов людей

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Жители Луганской и Донецкой народных  республик, а также Херсонской и Запорожской областей, проголосовавшие на референдумах о вступлении в состав РФ, сделали свой выбор о продолжении своей жизни вместе с Россией. Об этом на церемонии в Большом Кремлевском дворце заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит конституционные законы о принятии четырех новых регионов в состав РФ.

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«Выбор людей на новых территориях РФ — их неотъемлемое право, это воля миллионов людей», — заявил Путин.

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Также президент призвал украинские власти прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

«Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами», — заключил Путин.

На территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 21 по 24 сентября прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Абсолютное большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

Владимир Путин

Референдумы о присоединении к России

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