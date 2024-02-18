Спецоперация 18 февраля 2024, 18:55 Термобарическую бомбу обрушили на ВСУ в Часовом Яре «Российская газета»: на ВСУ в Часовом Яре обрушили термобарическую бомбу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сбросили термобарическую бомбу весом 1,5 тонны на позиции украинских боевиков в Часовом Яре. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» сообщила «Российская газета».

Издание отметило, что термобарические бомбы эффективны как на открытой местности, так и против укрепленных объектов. В первом случае взрывная аэрозоль распыляется горячим облаком над целью, а во втором проникает в окна и воздушные шахты.

Реклама

Помимо высокой температуры и ударной волны, одним из факторов поражения этим видом бомбы является изменение атмосферного давления вследствие выделения кислорода от взрыва.

Ранее стало известно, что артиллерия группировки войск «Юг» вплотную подошла к Часову Яру и в настоящее время держит под огневым контролем село Ивановское в ДНР, от которого до очередного укрепрайона не более 10 километров.