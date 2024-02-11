Спецоперация 11 февраля 2024, 01:37 Российские бойцы вплотную подошли к Часову Яру в ДНР Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ вплотную подошли к Часову Яру в ДНР РИА «Новости»

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Артиллеристы Южной группировки войск сейчас держат под огневым контролем село Ивановское в Донецкой Народной Республике, откуда остается не больше 10 километров до города Часов Яр. Газета «Известия» опубликовала видео с места событий.

На кадрах военные России поражают позиции ВСУ.

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Село Ивановское — это последний рубеж перед городом, освобождение которого является стратегически важным для прогресса на Артемовском направлении. По словам журналистов, в Часовом Яре объявили принудительную эвакуацию населения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские бойцы укрепляют свои позиции на Купянском направлении после освобождения села Табаевка в Харьковской области. По его словам, военные уничтожили ряд украинских опорных пунктов в окрестностях села, а также заняли одну из господствующих высот, что дало возможность контролировать все передвижения неприятеля.