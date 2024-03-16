16 марта 2024, 22:26
Работу гаубиц «Мста-С» на Купянском направлении сняли на видео
Минобороны показало кадры обстрела позиций ВСУ из гаубиц под Купянском
Входящие в группировку войск «Запад» расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» поразили огневые позиции и скопления украинских боевиков на Купянском направлении. Кадры из зоны проведения специальной военной операции опубликовала пресс-служба Минобороны.
На кадрах видно, как военные замаскировали самоходку еловыми ветками, а после получения координат местоположения противника открыли огонь по позициям.
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Как подчеркнули в пресс-службе, такую работу экипажи самоходных гаубиц проводят в круглосуточном режиме, нанося удары по огневым позициям боевиков, скоплениям живой силы и боевой техники, а также укреплениям ВСУ.
За несколько дней регулярных обстрелов украинские боевики потеряли десятки единиц техники.
Кроме того расчеты самоходных гаубиц «Мста» группировки войск «Запад» уничтожили пытавшихся прорваться к селу Козинка в Белгородской области украинских диверсантов
Благодаря слаженным действиям военных, все попытки ВСУ прорваться на территорию России закончились отступлением с серьезными потерями.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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