Спецоперация 16 марта 2024, 22:26 Работу гаубиц «Мста-С» на Купянском направлении сняли на видео Минобороны показало кадры обстрела позиций ВСУ из гаубиц под Купянском

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Входящие в группировку войск «Запад» расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» поразили огневые позиции и скопления украинских боевиков на Купянском направлении. Кадры из зоны проведения специальной военной операции опубликовала пресс-служба Минобороны.

На кадрах видно, как военные замаскировали самоходку еловыми ветками, а после получения координат местоположения противника открыли огонь по позициям.

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Как подчеркнули в пресс-службе, такую работу экипажи самоходных гаубиц проводят в круглосуточном режиме, нанося удары по огневым позициям боевиков, скоплениям живой силы и боевой техники, а также укреплениям ВСУ.

За несколько дней регулярных обстрелов украинские боевики потеряли десятки единиц техники.

Кроме того расчеты самоходных гаубиц «Мста» группировки войск «Запад» уничтожили пытавшихся прорваться к селу Козинка в Белгородской области украинских диверсантов

Благодаря слаженным действиям военных, все попытки ВСУ прорваться на территорию России закончились отступлением с серьезными потерями.