Спецоперация 04 марта 2024, 11:28 Танкисты с операторами дронов уничтожили в Запорожье объект ВСУ МО: танкисты группировки «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье

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В Запорожской области российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой, сообщило Минобороны России.

В операции задействовали военнослужащих группировки «Днепр» гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа. Беспилотники предоставили координаты опорного пункта ВСУ и помогали корректировать удары, танкисты вели стрельбу прямой наводкой по системе «карусель» — после серии выстрелов меняли позиции и снова открывали огонь. После успешного поражения цели Т-80БВ вернулись в тыл на перезарядку и обслуживание.

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«Всегда нужно находиться в готовности, чтобы в случае чего немедленно оказать помощь любому члену экипажа. Главное, чтобы все работало. Для этого и нужно всегда поддерживать машину в исправном состоянии» — рассказал механик-водитель Леонид Советников.

На Авдеевском направлении экипажи РСЗО «Град» ударили по взводно-опорному пункту ВСУ. Огонь вели в темное время суток.