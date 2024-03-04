Спецоперация 04 марта 2024, 09:45 Российские артиллеристы ночью ударили по ВСУ на Авдеевском направлении Расчеты РСЗО «Град» уничтожили место размещения ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» ударила по месту размещения техники и военнослужащих Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Артиллеристы работали ночью, чтобы избежать ответного удара, сообщило Минобороны России.

Район размещения живой силы и военной техники обнаружили на Авдеевском направлении. Поразить его поручили расчетам реактивной системы залпового огня «Град». Военнослужащие выехали на огневую позицию, навели орудия и ударили по взводно-опорному пункту ВСУ, скоплению техники и личного состава.

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«Работаем, в основном, в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят все. Поэтому мы работаем ночью», — сказал командир реактивной батареи с позывным Ока.

На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ. Истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили на него фугасные авиабомбы ФАБ-500.