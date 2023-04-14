Спецоперация 14 апреля 2023, 05:23 Танки Leopard заметили под Херсоном РИА «Новости»: ВС России захватили и затопили в болоте немецкий Leopard под Херсоном Pxhere

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На Херсонском направлении уже начали действовать поставленные Киеву немецкие танки Leopard. Об этом офицер добровольческого батальона «Сокол», командир подразделения с позывным Бык рассказал РИА «Новости».

По его словам, на этом направлении уже неоднократно фиксировали обстрел блокпостов со стороны танков Leopard.

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«Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <…> „Леопарды“ здесь, они уже в гостях», — привело агентство слова офицера.

Командир подразделения также заметил, что российские военные зафиксировали со стороны ВСУ применение немецких ЗРК, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии.

Один из бойцов группы «Вагнер» ранее сообщил, что версии переданных Украине танков Leopard отличаются слабой динамической и боковой защитой, не выдерживают попадания. По его словам, сейчас открытые танковые дуэли в конфликте на Украине стали редкостью. Тяжелая техника в основном пытается избегать попадания в зону действия беспилотников и противотанковых комплексов.