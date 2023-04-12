12 апреля 2023, 12:14
Российские военные раскрыли слабые места переданных Украине немецких танков
Боец ЧВК «Вагнер» заявил об изменившихся условиях танкового боя в украинском конфликте
Открытые танковые дуэли в конфликте на Украине стали редкостью. В основном тяжелая техника пытается избегать попадания в зону действия беспилотных летательных аппаратов и противотанковых комплексов. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера».
«В основном боевые машины редко выбираются на открытый позиции, предпочитая вести огонь с дальней дистанции, с закрытых позиции. По сравнению с началом конфликта тактика танковых сражений сильно изменилась», — рассказал один из бойцов.
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Также он сообщал, что «вагнеровцы» уже обнаружили некоторые уязвимости в немецких танках.
«Версии переданных Украине танков Leopard отличаются слабой динамической и боковой защитой, не выдерживают попадания», — добавил военнослужащий.
Ранее стало известно, что российский спецназ отработал вариант уничтожения иностранных танков управляемыми ракетами с термобарическими боеприпасами, писал RT.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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