Спецоперация 12 апреля 2023, 12:14 Российские военные раскрыли слабые места переданных Украине немецких танков Боец ЧВК «Вагнер» заявил об изменившихся условиях танкового боя в украинском конфликте Википедия

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Открытые танковые дуэли в конфликте на Украине стали редкостью. В основном тяжелая техника пытается избегать попадания в зону действия беспилотных летательных аппаратов и противотанковых комплексов. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

«В основном боевые машины редко выбираются на открытый позиции, предпочитая вести огонь с дальней дистанции, с закрытых позиции. По сравнению с началом конфликта тактика танковых сражений сильно изменилась», — рассказал один из бойцов.

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Также он сообщал, что «вагнеровцы» уже обнаружили некоторые уязвимости в немецких танках.

«Версии переданных Украине танков Leopard отличаются слабой динамической и боковой защитой, не выдерживают попадания», — добавил военнослужащий.

Ранее стало известно, что российский спецназ отработал вариант уничтожения иностранных танков управляемыми ракетами с термобарическими боеприпасами, писал RT.