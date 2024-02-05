Эксклюзив 05 февраля 2024, 16:16 «Тактика огненного шквала». ВС России заняли позиции около Донецкой фильтровальной станции Аналитик Онуфриенко: войска заняли позиции южнее Донецкой фильтровальной станции

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Российские войска продвигаются вперед в зоне проведения СВО, руководствуясь стратегией гибкой обороны и огненного шквала. Об этом «360» рассказал аналитик Михаил Онуфриенко.

«За два месяца совокупные освобожденные территории составили 75,5 километра от площади. <…> Медленное продвижение наших войск определяется стратегией гибкой обороны, которая не претерпела изменений, и тактикой огненного шквала», — отметил он.

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Эксперт сообщил о последних новостях в зоне СВО. По его словам, в Авдеевке и на южном охвате города российские военные заняли дополнительные позиции.

«Удалось занять дополнительные позиции южнее Донецкой фильтровальной станции, которая пока еще контролируется противником и подойти, что очень важно, с запада к укрепрайону. <…> Это самый южный рубеж, занимаемый противником, и сегодня он находится в плотном кольце», — указал Онуфриенко.

Он заявил, что от Двуречной и до Макеевки продолжают идти позиционные бои. Аналитик также проинформировал, что к югу от Артемовска есть небольшое продвижение ВС России к западу от Клещеевки.

«А вот наше наступление от окраины Артемовска до Красного было успешным и застопорилось на окраине села Красное, оно же Ивановское. Преодолеть открытое пространство одним рывком нам пока не удается», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили об усилении российских позиций на Краснолиманском и Донецком направлениях. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 260 боевиков.