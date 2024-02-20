Важное 20 февраля 2024, 11:34 Тайные пыточные для политзаключенных нашли в Авдеевке Посол Мирошник: украинские власти держали в Авдеевке политических заключенных Народная милиция ДНР/Telegram

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Украинское руководство держало жителей Авдеевки в заключении по политическим мотивам. В городе могли находиться тайные пыточные камеры и захоронения. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация», — указал дипломат.

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Он добавил, что российская сторона начала проводить работу по поиску тайных пыточных. Мирошник рассказал, что представители украинского режима притаскивали в них людей из-за «политически мотивированных статей или подозрений».

По его словам, для получения документальных подтверждений следует провести работу с людьми, которые выходят из освобожденного города.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что для полного разминирования Авдеевки понадобятся месяцы. После очистки от мин российские специалисты смогут начать восстанавливать здания, проинформировал он.