Спецоперация 15 марта 2024, 16:14 Сырский пожаловался на вооружение российской армии под Авдеевкой Сырский: ВС России под Авдеевкой хорошо оснащены и ведут активную работу Global Look Press

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Российские военные под Авдеевкой ведут постоянную огневую работу по позициям украинских боевиков из всех видов вооружений. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам военачальника, он посетил расположение ВСУ на Авдеевском направлении, где Россия «сосредоточила свои основные усилия».

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«Они ведут наступательные действия с поддержкой дронов с системами сброса боеприпасов, FPV-беспилотников и огнем артиллерии. Наносят удары авиацией с расстояния до 50 километров, а боевые порядки и артиллерийские позиции наступающих прикрывают средства радиоэлектронной борьбы», — отметил Сырский.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отмечал, что командование ВСУ пытается организовать под Авдеевкой новую укрепленную линию обороны, для чего перебросило на этот участок несколько рот.