15 марта 2024, 16:14
Сырский пожаловался на вооружение российской армии под Авдеевкой
Сырский: ВС России под Авдеевкой хорошо оснащены и ведут активную работу
Российские военные под Авдеевкой ведут постоянную огневую работу по позициям украинских боевиков из всех видов вооружений. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По словам военачальника, он посетил расположение ВСУ на Авдеевском направлении, где Россия «сосредоточила свои основные усилия».
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«Они ведут наступательные действия с поддержкой дронов с системами сброса боеприпасов, FPV-беспилотников и огнем артиллерии. Наносят удары авиацией с расстояния до 50 километров, а боевые порядки и артиллерийские позиции наступающих прикрывают средства радиоэлектронной борьбы», — отметил Сырский.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отмечал, что командование ВСУ пытается организовать под Авдеевкой новую укрепленную линию обороны, для чего перебросило на этот участок несколько рот.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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