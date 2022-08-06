Свыше 50 тысяч жителей Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня

С начала июня гуманитарную помощь от российских военнослужащих получили больше 50 тысяч жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Жителям области гуманитарную помощь передают не только российские военные, но и волонтеры. Только за два месяца передано свыше 600 тонн грузов, который составляли жизненно необходимые вещи и продукты, отметили «Известия».

На пунктах сбора в общей сложности подготовлено свыше 53 тысяч тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, продуктов питания и изделий медицинского назначения.

Гуманитарная помощь для бойцов включает в себя не только вещи и необходимую технику. Подмосковные казаки привезли третьей бригаде Народной Милиции ДНР передвижной храм. Вместе с военными свою службу там несет отец Владимир, который вместе с бойцами выходит на передовую. Доставили полевой храм для проведения службы в рамках акции «Доброе дело». Кроме самого полевого храма из Подмосковья также привезли иконы. Но главную святыню образ Пресвятой Богородицы Умягчение злых сердец Донецкая священник привез сам.