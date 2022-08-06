Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм

Гуманитарная помощь для бойцов — это не только вещи и необходимая техника. Подмосковные казаки привезли третьей бригаде Народной Милиции ДНР передвижной храм. Вместе с военными свою службу там несет отец Владимир, который вместе с бойцами выходит на передовую. Полевой храм для проведения службы доставили в рамках акции «Доброе дело». Подробности рассказала корреспондент «360» Екатерина Харина.

Специальные шесты и покрытие для храма привезли на полигон на внедорожнике. На этой территории бойцы отрабатывают навыки проведения боя и отдыхают между выходами на передовую.

Военные быстро установили шатер, который затем отец Владимир начал превращать в храм. Кроме самого полевого храма из Подмосковья также привезли иконы. Но главную святыню образ Пресвятой Богородицы Умягчение злых сердец Донецкая священник привез сам.

Источник фото: телеканал «360»

Отец Владимир рассказал, что в Донбассе эта икона с 2014 года. Восемь лет назад во время молебна на плацу батальона «Восток» образ замироточил.

«Сейчас она называется Донецкая, потому что восемь лет она с нами, восемь лет с воинами. Каждую годовщину прибытия иконы мы всегда старались праздновать торжественно. Причем с военными», — отметил священник.

Источник фото: телеканал «360»

После установки полевого храма отец Владимир подчеркнул, что такой подарок бойцы получили не просто так.

«Сегодня день памяти святого воина адмирала Ушакова. День его канонизации. Поэтому удивительно, что в такой день у нас появилась своя часовня или храм», — отметил он.

На первую службу в новом храме собрались все бойцы бригады. Для многих это стало редким поводом, чтобы помолиться за здравие и приближение скорейшего мира. Стены украсили образами архангела Михаила — главного заступника солдат и Георгия Победоносца — покровителя российского воинства.

Источник фото: телеканал «360»

«В полевые храмы я обращался не так часто, как хотел, потому что там, где шли боевые действия их вообще нет. Но я человек верующий и всегда пользуюсь возможностью посетить церковь, чтобы помолиться за всех жителей Донбасса, чтобы у них все было хорошо», — рассказал боец с позывным Тихий.

Он добавил, что благодарен жителям и казачеству Московской области за возможность помолиться в настоящем храме. «Это очень важно для наших бойцов, для нас для всех», — подчеркнул Тихий.

Источник фото: телеканал «360»

Член общественной палаты Подмосковья и заместитель атамана Московской области Юрий Мизерный рассказал, что в эту бригаду он приезжает с гуманитарной помощью не в первый раз. В ходе своих визитов он познакомился с политруком бригады.

«Он озвучил такую мысль, что нужен передвижной храм или часовня, потому что в бригаде есть батюшка. Он постоянно с ребятами на передовой, с рюкзаком. Поэтому попросили помочь», — рассказал казак.

Источник фото: телеканал «360»

Мизерный подчеркнул, что, как сделать походный храм никто не знал. Поэтому консультации по телефону с отцом Владимиром продолжались почти месяц.

«Продумывали все варианты, каждую деталь этой походной часовни, чтобы она была простой, удобной и маневренной, чтобы ее можно было использовать в полевых условиях. Все получилось. Считаю, что это начало новой гуманитарной традиции. Мы и в дальнейшем будем передавать такие походные часовни», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтеры из Павловского Посада вручили военнослужащим еще один подарок. Это тепловизионный прицел с дальностью больше полутора километров. Это поможет им в предстоящих боях.

Отец Владимир, прощаясь с подмосковными волонтерами пожелал им здоровья и призвал приезжать почаще. «Знайте, что это русская земля», — сказал священник.