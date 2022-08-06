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    06 августа 2022, 00:01

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм

    Бригаде Народной Милиции ДНР казачество Подмосковья передало полевой храм

    Анатолий Минкин, Екатерина Харина

    Гуманитарная помощь для бойцов — это не только вещи и необходимая техника. Подмосковные казаки привезли третьей бригаде Народной Милиции ДНР передвижной храм. Вместе с военными свою службу там несет отец Владимир, который вместе с бойцами выходит на передовую. Полевой храм для проведения службы доставили в рамках акции «Доброе дело». Подробности рассказала корреспондент «360» Екатерина Харина.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм

    Специальные шесты и покрытие для храма привезли на полигон на внедорожнике. На этой территории бойцы отрабатывают навыки проведения боя и отдыхают между выходами на передовую.

    Военные быстро установили шатер, который затем отец Владимир начал превращать в храм. Кроме самого полевого храма из Подмосковья также привезли иконы. Но главную святыню образ Пресвятой Богородицы Умягчение злых сердец Донецкая священник привез сам.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Отец Владимир рассказал, что в Донбассе эта икона с 2014 года. Восемь лет назад во время молебна на плацу батальона «Восток» образ замироточил.

    «Сейчас она называется Донецкая, потому что восемь лет она с нами, восемь лет с воинами. Каждую годовщину прибытия иконы мы всегда старались праздновать торжественно. Причем с военными», — отметил священник.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    После установки полевого храма отец Владимир подчеркнул, что такой подарок бойцы получили не просто так.

    «Сегодня день памяти святого воина адмирала Ушакова. День его канонизации. Поэтому удивительно, что в такой день у нас появилась своя часовня или храм», — отметил он.

    На первую службу в новом храме собрались все бойцы бригады. Для многих это стало редким поводом, чтобы помолиться за здравие и приближение скорейшего мира. Стены украсили образами архангела Михаила — главного заступника солдат и Георгия Победоносца — покровителя российского воинства.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «В полевые храмы я обращался не так часто, как хотел, потому что там, где шли боевые действия их вообще нет. Но я человек верующий и всегда пользуюсь возможностью посетить церковь, чтобы помолиться за всех жителей Донбасса, чтобы у них все было хорошо», — рассказал боец с позывным Тихий.

    Он добавил, что благодарен жителям и казачеству Московской области за возможность помолиться в настоящем храме. «Это очень важно для наших бойцов, для нас для всех», — подчеркнул Тихий.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Член общественной палаты Подмосковья и заместитель атамана Московской области Юрий Мизерный рассказал, что в эту бригаду он приезжает с гуманитарной помощью не в первый раз. В ходе своих визитов он познакомился с политруком бригады.

    «Он озвучил такую мысль, что нужен передвижной храм или часовня, потому что в бригаде есть батюшка. Он постоянно с ребятами на передовой, с рюкзаком. Поэтому попросили помочь», — рассказал казак.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Мизерный подчеркнул, что, как сделать походный храм никто не знал. Поэтому консультации по телефону с отцом Владимиром продолжались почти месяц.

    «Продумывали все варианты, каждую деталь этой походной часовни, чтобы она была простой, удобной и маневренной, чтобы ее можно было использовать в полевых условиях. Все получилось. Считаю, что это начало новой гуманитарной традиции. Мы и в дальнейшем будем передавать такие походные часовни», — подчеркнул он.

    Начало новой гуманитарной традиции. Подмосковное казачество передало бойцам Донбасса полевой храм | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    Волонтеры из Павловского Посада вручили военнослужащим еще один подарок. Это тепловизионный прицел с дальностью больше полутора километров. Это поможет им в предстоящих боях.

    Отец Владимир, прощаясь с подмосковными волонтерами пожелал им здоровья и призвал приезжать почаще. «Знайте, что это русская земля», — сказал священник.