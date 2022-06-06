Пушилин рассказал о судьбе британских наемников в ДНР

Британских наемников, которые сейчас находятся на территории ДНР, может ждать смертная казнь. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, сегодня состоится очередное заседание Верховного суда ДНР, на котором будет рассмотрена судьба наемников. Сейчас следственные органы располагают достаточным количеством документов и доказательств, которые свидетельствуют о совершенных ими преступлениях.

«Могу говорить, что, согласно статьям, которые им предъявлены, я не исключал бы высшую меру наказания, но решение будет принимать суд», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Сдавшиеся в плен националисты содержатся в ДНР, там же готовится международный трибунал. Ранее Денис Пушилин заявлял, что суд пройдет в максимально открытом режиме, на него будут приглашены представители других стран, в том числе западных.