Спецоперация 18 марта 2024, 07:26 Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском Минобороны: ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделение штурмового батальона <…> штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — подчеркнули в ведомстве.

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Подразделение провело воздушную разведку позиций противника и установило основные огневые точки и укрытия ВСУ. Затем ивановские десантники ударили артиллерией, подавив основные вражеские орудия.

Российские военные на бронемашинах БМД-2 подошли с разных точек к позициям украинских боевиков и взяли их штурмом. Противника подавили огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручных гранат. После десантники зачистили опорный пункт ВСУ.

Недавно отечественные бойцы ликвидировали цех сборки беспилотных летательных аппаратов в Сумской области Украины. Также российские военные уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ под Одессой.