Спецоперация 08 января 2024, 12:13 Су-34 поразили укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении Истребители Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по укрепленному району и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого использовались авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны.

Речь идет о неуправляемых авиационных бомбах, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они дают возможность бить точно в цель с безопасного удаления от линии соприкосновения. После уничтожения заданных целей, о чем экипажам Су-34 сообщила разведка, самолеты вернулись на аэродром вылета.

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Сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 активно применяются в ходе спецоперации. Каждый день они выполняют задачи, направленные на ликвидацию бойцов, опорных пунктов и других украинских военных объектов.

На прошлой неделе Су-34 поразил пункт управления ВСУ в ЛНР. Атака велась при помощи фугасных авиационных бомб.