04 января 2024, 14:58
Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная
Минобороны: бомбардировщик Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ
Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщили в Минобороны. Видео боевой работы самолета появилось в Telegram-канале ведомства.
Удар истребитель-бомбардировщик нанес фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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«Поражение цели подтвердили данные объективного контроля», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в Минобороны сообщили об уничтожении очередного опорного пункта противника экипажами штурмовиков Су-25.
Летчики при этом двигались на минимальной высоте, а выведя машины на рубеж открытия огня, ударили по «опорнику» противника неуправляемыми авиационными ракетами.
Наведение авиации на цель, а также контроль поражения обеспечивали группы передовых авианаводчиков Южной группировки войск.
ВСУ
Россия
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