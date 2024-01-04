Спецоперация 04 января 2024, 14:58 Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная Минобороны: бомбардировщик Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ

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Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщили в Минобороны. Видео боевой работы самолета появилось в Telegram-канале ведомства.

Удар истребитель-бомбардировщик нанес фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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«Поражение цели подтвердили данные объективного контроля», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении очередного опорного пункта противника экипажами штурмовиков Су-25.

Летчики при этом двигались на минимальной высоте, а выведя машины на рубеж открытия огня, ударили по «опорнику» противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Наведение авиации на цель, а также контроль поражения обеспечивали группы передовых авианаводчиков Южной группировки войск.