Илон Маск назвал происходящее на Украине «первой войной дронов» | 360°

19 октября 2022, 02:03
Илон Маск назвал происходящее на Украине «первой войной дронов»
Американский предприниматель Илон Маск окрестил украинский конфликт «первой войной дронов»
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Так он прокомментировал в Twitter заявление британской газеты Independent об активном применении российскими военнослужащими беспилотников.
«Первая война дронов», — написал Маск.
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В газете отметили, что такой вид оружия обладает значительными преимуществами на поле боя.
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Ранее Минобороны РФ в ежедневной сводке СВО заявило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 украинских дронов.
Также накануне стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы на поставку Украине нескольких сотен систем для борьбы с БПЛА. Он объяснил это необходимостью «сделать неэффективными российские и иранские беспилотники».
По мнению Столтенберга, необходимо не только поставить обещанные «глушилки», но и увеличить объемы поставок оборудования противовоздушной обороны.
Беспилотники
Илон Маск
Специальная военная операция РФ на Украине
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