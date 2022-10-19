Илон Маск назвал происходящее на Украине «первой войной дронов» | 360°

Мир 19 октября 2022, 02:03 Илон Маск назвал происходящее на Украине «первой войной дронов» Американский предприниматель Илон Маск окрестил украинский конфликт «первой войной дронов»

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Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Так он прокомментировал в Twitter заявление британской газеты Independent об активном применении российскими военнослужащими беспилотников.

«Первая война дронов», — написал Маск.

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В газете отметили, что такой вид оружия обладает значительными преимуществами на поле боя.

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Ранее Минобороны РФ в ежедневной сводке СВО заявило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 украинских дронов.

Также накануне стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы на поставку Украине нескольких сотен систем для борьбы с БПЛА. Он объяснил это необходимостью «сделать неэффективными российские и иранские беспилотники».

По мнению Столтенберга, необходимо не только поставить обещанные «глушилки», но и увеличить объемы поставок оборудования противовоздушной обороны.