Столтенберг заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине

НАТО осознанно не является стороной конфликта на Украине, хоть и поддерживает страну, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Интервью с ним опубликовала немецкая газета Welt am Sonntag.

Страны — члены НАТО должны сделать все для того, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.

«Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов. Германия играет в этом руководящую роль», — рассказал Столтенберг.

Задача Альянса — минимизировать риск крупномасштабной войны за счет сдерживания и коллективной обороны, подчеркнул генсек.

Украине нужно больше тяжелого вооружения, считает он, поэтому Запад должен активизировать поставки.

Столтенберг отметил, что Альянс никогда не примет «аннексию Крыма» и контроль России над Донбассом, однако понимает, что правительство и мирные жители Украины должны принимать решения сами.

«Мы не можем этого сделать», — заметил генсек.

Ранее о максимальной интеграции с Россией заявили власти Херсонской области, перешедшей под контроль ВС страны.