Стало известно, зачем ВСУ подорвали цистерну с химикатами в Северодонецке

Вооруженные силы Украны (ВСУ) подорвали цистерну с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке, чтобы помешать наступлению войск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР, оно опубликовано в Telegram-канале организации.

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате „Азот“ цистерну, предположительно с азотной кислотой», — говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что момент подрыва военные рассчитали таким образом, что ветер направил отправленное облако в сторону населенных пунктов Рубежное и Кременная, которые находятся под контролем вооруженных сил РФ.

В Народной милиции ЛНР напомнили, что в апреле 2022 года украинские военные уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с химикатами в Рубежном.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взрыве на фабрике «Азот». «Северодонекое объединение Азот» является одним из крупнейших физических производств на Украине. Выпускает уксусную кислоту, метанол и винилацевит. В штат предприятия входят около семи тысяч человек.