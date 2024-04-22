Спецоперация 22 апреля 2024, 02:57 Стало известно об острой нехватке священников в зоне СВО РПЦ: в зоне военной операции не хватает более тысячи священников РИА «Новости»

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В зоне СВО не хватает около 1,3 тысячи священнослужителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.

«Необходима большая реформа. <…> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить — это тоже серьезный вопрос», — заявил он.

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Митрополит отметил, что сейчас военных в зоне военной операции окормляют 309 священнослужителей, и около 60-70% из них действуют на добровольных началах.

За время конфликта в зоне СВО побывали около тысячи священников РПЦ, шестеро погибли, восемь получили ранения.

В апреле 2023 года губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с вдовой протоирея Михаила Васильева, который погиб под Херсоном в ноябре прошлого года.

Отец Михаил был настоятелем в храме Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца во Власихе. В сане священника протоирей побывал в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. В зоне СВО он был «ангелом-хранителем» для бойцов, они называли его «батюшка ВДВ».