22 апреля 2024, 02:57
Стало известно об острой нехватке священников в зоне СВО
РПЦ: в зоне военной операции не хватает более тысячи священников
В зоне СВО не хватает около 1,3 тысячи священнослужителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.
«Необходима большая реформа. <…> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить — это тоже серьезный вопрос», — заявил он.
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Митрополит отметил, что сейчас военных в зоне военной операции окормляют 309 священнослужителей, и около 60-70% из них действуют на добровольных началах.
За время конфликта в зоне СВО побывали около тысячи священников РПЦ, шестеро погибли, восемь получили ранения.
В апреле 2023 года губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с вдовой протоирея Михаила Васильева, который погиб под Херсоном в ноябре прошлого года.
Отец Михаил был настоятелем в храме Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца во Власихе. В сане священника протоирей побывал в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. В зоне СВО он был «ангелом-хранителем» для бойцов, они называли его «батюшка ВДВ».
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